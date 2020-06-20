Москва, , 16:37 — REGNUM Отношения между Российской Федерацией и Польшей, которые можно назвать плохими, в настоящее время находятся на низком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Наши отношения … плохие, — сказал представитель Кремля. — Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне».

По его словам, интересам РФ и Польши противоречит данная ситуация, потому что жители стран были бы «заинтересованы в обратном».

Представитель Кремля также добавил, что конфронтационные настроения со стороны Варшавы вызывают сожаление у Москвы.

Напомним, 17 июня глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио сообщил, что увеличение военного контингента США в Польше не связано с сокращением числа американских военнослужащих в Германии.

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