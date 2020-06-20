Анкара, , 16:30 — REGNUM Вооруженные силы Турции развернули в Сирии зенитно-ракетный комплекс HISAR-O. Об этом 20 июня сообщает издание M5dergi.

Данный факт был подтвержден в комментарии изданию главой секретариата оборонной промышленности страны Исмаилом Демиром.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют ряд военных кампаний на территории Сирии, нарушая тем самым суверенитет страны, а также нормы международного права.

Анкара ведет борьбу с курдскими повстанцами, а также осуществляет поддержку террористов, сражающихся с правительственными войсками, в провинции Идлиб.