Тбилиси, , 16:29 — REGNUM Подготовка к акции оппозиции проходит в Тбилиси на проспекте Шота Руставели. Об этом 20 июня сообщает Sputnik Грузия.

Сама акция начнётся в 19:00, но уже за пять часов до её начала сотрудники полиции перекрыли движение на участке проспекта имени Шота Руставели от церкви Кашвети до площади Свободы. Организаторы начали подготовку к акции протеста заранее. На проспекте будет сделана разметка с промежутками в два метра, устанавливается сцена для выступающих.

Как пояснили организаторы, всем участникам акции рекомендовано приходить в маске, перчатках и очках и не снимать их во время скандирования лозунгов. всем, забывшим средства защиты дома, будут выданы маски, для них подготовлены и дезинфекторы.

Предполагается, что в мероприятии примут участие около 30 партий и молодёжных неправительственных организаций. Перед собравшимися выступят около 20 представителей молодёжного движения и лидеры политических партий. Акция приурочена к годовщине событий, произошедших с 20 на 21 июня в 2019 году, когда митинг против «российской оккупации» перерос в антиправительственные выступления и закончился разгоном протестующих, в результате которого пострадали около 240 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, 20 июня 2019 года правоохранительные органы Грузии сумели предотвратить большую дестабилизацию.

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