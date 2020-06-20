Пекин, , 16:25 — REGNUM Член парламента Китая Вань Ган объяснил причину нежелания Пекина признавать Крым российской территорией. Об этом 20 июня он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

По мнению политика, Украина и Россия являются крайне близкими государствами, об отношениях между которыми другим государствам не стоит судить.

«Мы не имеем права судить о том, кому принадлежит Крым, так как Россия и Украина сплетены между собой очень сильно. Судьба и история этих стран понятна лишь им одним», — отметил парламентарий.

Таким образом, Вань Ган подчеркнул сдержанность Китая по данному вопросу, который, как надеются в Пекине, будет разрешен мирным путем.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерацией в 2014 году, до этого с 1954 года он находился в составе Украинской ССР, а позднее в независимой Украине. Подавляющее большинство населения региона проголосовало за воссоединение с Россией.