Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Фото с предвыборной встречи кандидата в президенты и бывшего вице-президента США Джо Байдена в американском штате Пенсильвания прокомментировал в своём Twitter президент США Дональд Трамп.

На фото можно увидеть, что зал, где проходит предвыборная встреча с кандидатом в президенты США Байденом почти пустой. Трамп оставил к фото комментарий «Нулевой энтузиазм».

Сторонники Байдена пытались в комментариях защитить его, поясняя, что иллюзия пустого зала создаётся из-за того, что все участники предвыборной встречи находятся на расстоянии друг от друга, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако, несмотря на все их уверения, на фотографии прекрасно видны несколько мест, очерченых кругами с целью отделить участников друг от друга, и эти подготовленные места были пусты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Трампа, Байден не отличается сообразительностью, но эта черта не связана с его возрастом.

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