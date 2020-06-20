Анкара, , 16:03 — REGNUM В топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Экономика Турции выросла на 4,5%, — сказал турецкий лидер. — Валютные резервы Центробанка снова превысили $93 млрд».

Эрдоган отметил, что это произошло несмотря на то, что власти Турции направили в первом квартале 2020 года все усилия на борьбу с эпидемией коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на двенадцатой Международной исламской конференции по экономике и финансам в Стамбуле сообщил, что ключом к выходу из экономического кризиса является ислам.

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