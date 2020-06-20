Киев, , 16:13 — REGNUM Представители украинского конгрессного комитета Америки обеспокоены «недавними признаками избирательного правосудия» на Украине и осуждают попытку нынешней власти «вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества» Украины, в частности против бывшего главы украинского государства Петра Порошенко. Об этом 20 июня сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление украинского конгрессного комитета Америки (UCCA).

В заявлении также сказано, что выборочное и политически мотивированное правосудие в отношении Порошенко может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе.

По словам представителей организации, чиновники и общественные деятели, на которых «нацелены политические назначенцы» Зеленского «руководили историческим возрождением структуры национальной обороны Украины и спасли экономику, которая сокращалась после вторжения России». Представители украинского конгрессного комитета Америки также вменили в заслугу бывшим лидерам Украины предоставление Соединенными Штатами Америки летального вооружения Украине, а также возрождение вооруженных сил Украины и возрождение значительной части военной промышленности Украины.

«Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона», — потребовали члены украинского конгрессного комитета Америки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Печерский районный суд украинской столицы отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Против экс-президента Украины было возбуждено в общей сложности 27 уголовных дел. В государственном бюро расследований Украины 18 июня также сообщили о возбуждении еще одного производства за разжигание межнациональной розни.

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Напомним, ранее обеспокоенность в связи с возбуждением уголовных дел в отношении Петра Порошенко выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который с мая 2016 года до мая 2019 года был внештатным советником бывшего президента Порошенко. В свою очередь Расмуссен назвал обвинения в адрес Петра Порошенко имеющими «тревожный оттенок избирательного правосудия и политической мести».

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