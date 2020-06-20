Вашингтон, , 15:57 — REGNUM В сенате Конгресса США представлена резолюция, содержащая требование к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его администрации разработать план санкций против российских частных военных компаний, в частности, неофициальной «группы Вагнера». Проект резолюции был обнародован на сайте сената 17 июня.

Один из авторов резолюции — сенатор от штата Флорида Марк Рубио считает, что российские частные военные компании действуют в большинстве горячих точек планеты и тем самым угрожают безопасности Соединенных Штатов. Белый дом должен подготовить план санкций против российских частных военных компаний, уверен Рубио.

Напомним, что Рубио придерживается радикальных взглядов в отношении России. Он считает, что всякие дипломатические отношения с Москвой надо разорвать, санкции против России в разы ужесточить, поставить на Украину столько оружия, сколько в Киеве попросят, а также принять Грузию в военный блок НАТО.

Стоит отметить, что создание в России частных военных компаний стало ответом на засилье американских военных компаний во всех горячих точках планеты.