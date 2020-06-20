Ереван, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил свой визит в Москву из-за того, что российская сторона потребовала от него пройти тест на коронавирус. С таким утверждением 20 июня выступает армянская газета «Грапарак».

"Вчера Никол Пашинян заявил, что отменяет визит в Москву из-за эпидемии. Однако наши источники утверждают, что это скорее обусловлено препятствиями, созданными Кремлем», — говорится в сообщении источника.

Также указывается, что в Кремле потребовали от премьер-министра Армении, чтобы он прошел тест на SARS-CoV-2 в московском аэропорту потом что ранее были опасения, что он слишком быстро выздоровел после заражения коронавирусом.

Кроме этого, сообщается, что в Ереване предложили отправить в Москву отрицательный тест на коронавирус Пашиняна, однако там от этого отказали и заявили о необходимости проверки его на месте.

«И если он на самом деле заболел и выздоровел, то в крови должны быть антитела, если же выяснится, что Пашинян на самом деле не был заражен коронавирусом, тогда ему будет запрещен въезд в Россию, поскольку Армения является самой опасной страной в регионе с точки зрения распространения коронавирусной инфекции», — отмечает «Грапарак».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня премьер-министру Армении Николу Пашинян заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет ему приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.