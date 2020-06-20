Киев, , 15:34 — REGNUM Встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии на Украине Такаши Кура состоялась 19 июня, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства обороны Украины.

Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул важность военно-политического диалога между государствами, а также значимость углубления военного сотрудничества между странами.

«Особый акцент был сделан на необходимости интенсификации направлений сотрудничества в рамках Меморандума между министерством обороны Украины и министерством обороны Японии о сотрудничестве и обменах в области обороны, подписанного в 2018 году», — подчеркнули в пресс-службе министерства обороны Украины.

Посол Японии в свою очередь заверил, что народ и правительство Японии будет продолжать оказывать поддержку вооруженным силам Киева. Дипломатический представитель Японии уточнил, что до конца текущего года через представительство ООН на Украине планируется поставка партии медицинского оборудования, предназначенного для военных госпиталей городов Харьков, Львов и Ирпень на сумму $1,4 млн. Также планируется обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала.

Вместе с затратами на доставку оборудования помощь Японии вооруженным силам Украины в медицинской отрасли может достичь $4 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США передали Украине очередную партию военной помощи на сумму более $25 млн.