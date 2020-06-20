Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил новую меру поддержки для российских медиков, борющихся с COVID-19. Об этом глава государства объявил сегодня, 20 июня, в ходе онлайн совещания с медиками в преддверии их профессионального праздника.

Путин напомнил, что медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, уже получают дополнительные выплаты в месяц. Врачи получают дополнительно 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей, младший медперсонал, фельдшеры, медсестры и водители экипажей карет скорой помощи — 25 тысяч рублей.

Глава государства напомнил, что все эти выплаты не облагаются налогом и получаются медиками в полном объеме. Выплаты будут продлены как минимум до конца августа.

Но президент считает, что этих мер недостаточно. Нужно решить вопрос с отпусками, которые у большинства медиков из-за пандемии сорвались.

«Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок», — пояснил Владимир Путин.

В связи с этим глава государства предложил учитывать все дополнительные выплаты медработникам при расчете отпускных.

«В этой связи считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск», — предложил президент России.

Конечно это потребует дополнительного финансирования из региональных бюджетов, и тут федеральный центр окажет помощь, подчеркнул Путин.