Ново-Огарево, Московская область, , 15:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 вскоре появится. Об этом глава государства сказал сегодня, 20 июня, в ходе онлайн-совещания с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника (в этом году отмечается 21 июня).

«Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится. В самое ближайшее время», — сказал президент России.

Он также отметил, что в России благодаря высокому уровню науки удалось создать лекарства, помогающие при коронавирусе, лучшие по качеству и по чистоте.

«И то, что у нас появились лекарства, наверное, лучшие в мире по качеству и чистоте, это очень здорово. Это говорит о высоком уровне нашей науки», — сказал Владимир Путин.