Сеул, , 15:10 — REGNUM Обращение к этническим корейцам, проживающим в разных странах мира, сделал бывший генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Пан Ги Мун. Видеозапись была опубликована на Youtoube-канале The island of Koryo-Saram (Остров Корё-Сарам).

Пан Ги Мун передал слова благодарности и поддержки корейцам, проживающим на сегодняшний день в Корее, и в других странах мира и отметил, что корейцы, несмотря на разное гражданство и разные места проживания должны объединяться. По словам Пан Ги Муна, корейцы в разных странах всегда ведут активную деятельность в разных отраслях, добиваясь уважения и почёта со стороны других граждан в стране проживания.

Политик отметил, что Южная Корея смогла получить мировое признание, достигнув высокого уровня за короткое время. Даже в сложный период пандемии Южная Корея смогла стать примером для многих стран, успешно справившись со вспышкой заболевания.

В заключении Пан Ги Мун пожелал всем корейцам мира счастья, исполнения желаний и счастливого будущего детям.

Напомним, Пан Ги Мун занимал должность генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Прежде, чем стать генсеком ООН, Пан Ги Мун долгое время работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи, а в период с января 2004 по декабрь 2006 года возглавлял МИД страны. В настоящее время возглавляет Национальный совет по климату и качеству воздуха и непосредственно занимается проблемами экологии.

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