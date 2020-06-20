Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Американское министерство обороны опубликовало на своей странице в соцсети Twitter инфографику, которая сравнивает ядерные потенциалы России, Китая и США, после просмотра которой создается впечатление, что, якобы, Россия и Китая стремятся наращивать вооружение, а США — стремятся к миру. О том, как военное ведомство США скрывает свои истинные агрессивные намерения рассказал 20 июня автор проекта WarGonzo, колумнист и военкор Семен Пегов на сайте RenTV.

По словам автора, на первый взгляд — данные не являются неверными, однако в данном случае это делается не напрямую, а в деталях.

Во-первых, как отмечает Пегов, данные инфографики создают впечатление, что у России и КНР больше систем ядерного вооружения, однако большее количество систем — это не большее количество возможностей, при этом многие российские и китайские системы, указанные в данных Пентагона, на самом деле предназначены для замены устаревших систем и не меняют общий баланс сил.

Кроме этого, по словам эксперта, инфограмма неверно указывает численность ядерных объектов и не говорит, сколько будет построено новых систем вооружения. Так, показывается, что КНР имеет два вида подводных лодок в то время, как США — только один. При этом Китай построит в лучшем случае по 6 подлодок каждого вида, когда США произведут их только типа «Колумбия» 12 штук.

Также уточняется, что США в рамках своей программы GBSD собираются создать свыше 400 ракет наземного базирования и потому один значок на инфограмме в случае с США будет означать больше, нежели все межконтинентальные системы, которые имеет в своем распоряжении КНР.

При этом также с ощутимой погрешность в сторону уменьшения показаны сокращения США своих ядерных запасов и не сообщается, что Россия на 88% снизила свои ядерные запасы с 1990 года

«Учитывая, что это было опубликовано в официальном аккаунте Стратегического командования США в «Твиттере», сложно поверить в то, что они там не владеют реальной обстановкой, подлинными цифрами и нечаянно допустили все эти, мягко говоря, ошибки», — заявляет в своем материале Пегов и задается вопросом — на кого были рассчитаны все эти манипуляции, раз специалисты вряд ли на них поведутся?

«Публикация предназначалась не столько для внешнего, сколько для внутреннего потребителя. Я имею в виду собственно самих американских налогоплательщиков и их гражданские элиты (силовые элиты таким не проведешь)», — делает вывод автор статьи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участие в консультациях между Россией и США по контролю над вооружениями в очередной раз предложили Китаю в Вашингтоне.