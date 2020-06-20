Москва, 20 июня 2020, 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом 20 июня сообщают СМИ Турции.
Стороны обсудили целый спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности туристическую отрасль, а также внутренний конфликт в Ливии.
Напомним, Турция принимает активное участие в гражданской войне в Ливии, поддерживая Правительство национального согласия, исповедующего радикальные, исламистские взгляды.
Москва сотрудничает с обеими сторонами конфликта, в том числе и с Ливийской национальной армией, поддерживаемой бывшими сторонниками убитого лидера страны Муаммара Каддафи.