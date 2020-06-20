История вопроса

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году и продолжается до сих пор. Сначала в результате вооруженного конфликта с участием военных сил других государств был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, руководивший страной с 1969 года. Ливия распалась на ряд самостоятельных государственных образований, продолживших конфликтовать друг с другом. В 2014 году генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции против исламистов. Военные действия продолжаются до сих пор