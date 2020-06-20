Ново-Огарево, Московская область, , 15:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России продумать конкретные механизмы поддержки для студентов медицинских вузов, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом глава государства сказал сегодня, 20 июня, в ходе онлайн-совещания с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Путин напомнил, что более 15 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов медицинских вузов вместе со своими старшими товарищами боролись с пандемией корнавируса. Такие молодые люди должны быть обязательно поощрены, и правительство этим займется.

«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности», — сказал президент России.