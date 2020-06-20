Ново-Огарево, Московская область, 20 июня 2020, 15:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России продумать конкретные механизмы поддержки для студентов медицинских вузов, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом глава государства сказал сегодня, 20 июня, в ходе онлайн-совещания с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.
Путин напомнил, что более 15 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов медицинских вузов вместе со своими старшими товарищами боролись с пандемией корнавируса. Такие молодые люди должны быть обязательно поощрены, и правительство этим займется.