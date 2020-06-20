Киев, , 15:31 — REGNUM В Одесской области 17 июня испытали ракетный комплекс Р-360 «Нептун», сообщили в пресс-службе военно-морских сил вооруженных сил Украины.

Пуски ракет происходили на полигоне вооруженных сил Украины «Алибей». В качестве главной особенности очередного испытания ракетного комплекса «Нептун» назвали стрельбу с боевой частью.

В пресс-службе также отметили, что ракетный комплекс РК-360 МЦ «Нептун» был разработан в целях противодействия «российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

В пресс-службе ВМС Украины данный ракетный комплекс квалифицировали в качестве комплекса крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

По словам главы конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, бюро готово к серийному производству Р-360 «Нептун» и готово начать работу над новой модификацией комплекса.

«Следующий шаг — изменение базы, а именно для воздушного и корабельного вариантов», — цитирует Коростелева пресс-служба ВМС Украины.

« Для подготовки такого экипажа (мы уже готовим такие экипажы) потребуется два-три месяца, не больше. Потому, что комплекс достаточно простой с точки зрения пользовательской. То есть любой молодой человек, который владеет компьютером, владеет основными понятиями, работая с передачей данных, системой передачи данных, он легко войдет в эту систему», — заявил Коростелев в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале » Телерадиостудия Бриз министерства обороны Украины » .

» Можно сказать, что сегодня мы имеем полноценный ракетный комплекс… и наши планы относительно перехода военно-морских сил от концепции ВМС, который ждет противника возле своих берегов к концепции военно-морских сил, которые будут встречать противника возле его берегов продолжают исполняться», — заявил глава военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа на YouTube-канале » Телерадиостудия Бриз министерства обороны Украины » .

Напомним, Украина отрицает факт гражданской войны в Донбассе и считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Аналогично официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крыма, которые приняли добровольное решение о воссоединении с Россией. На Украине заявляют, что Россия якобы аннексировала Крым.

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