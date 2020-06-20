Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что жертвенный подвиг российских медицинских работников в период пндемии COVID-19 навсегда войдет в историю отечественной медицины. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 июня, в ходе онлайн-совещания с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника (в 2020 году отмечается 21 июня).

«Подчеркну: жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны — так же, как и доблестное служение врачей и медсестёр в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что по российской традиции лучшие медики отмечаются премией «Призвание», которая выдается профессиональным сообществом.

«Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поздравить лауреатов этого года. Знаю, что многие из них и в день награждения оставались, многие остаются и сегодня на своих рабочих местах», — сказал президент России.