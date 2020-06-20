Ново-Огарево, Московская область, 20 июня 2020, 14:42 — REGNUM Все дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, будут сохранены как минимум на июль и август. Об этом сегодня, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками по случаю приближения их профессионального праздника.
Путин отметил, что с самого начала пандемии российские медики были на передовой борьбы с коронавирусом. Они проявили мастерство и стойкость. На данный момент ситуация с коронавирусом улучшается, но зараза еще не побеждена.