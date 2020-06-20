Москва, , 14:42 — REGNUM Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич опубликовал на своей странице в соцсети заявление о том, что YouTube заблокировал 28 выпуск его авторского проекта «Фейкам нет».

«Друзья, приплыли! Забанен на YouTube, — пишет Александр Малькевич, — Я уже неоднократно рассказывал вам о том, что себе позволяет YouTube, который блокирует по неизвестным причинам все, что компании «Ну, не нравится»."Теперь — только факты. В начале мая стартовал мой авторский проект «Фейкам нет», в котором я рассказываю и показываю практически во всех социальных сетях все те фейки, которые наводнили нашу страну в период пандемии. Казалось бы, ну какая тут политика и пропаганда? Однако сегодня «без объявления войны» YouTube заблокировал 28-й выпуск программы. Удалили за «недопустимый контент», — продолжает Александр Малькевич.

«В общем, что я могу и имею сказать? Все очевидно: YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России. Жду, когда мои антифейковые расследования будут блокировать на платформе Twitter», — завершает свое заявление общественный деятель.

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