Ла-Пас, , 15:29 — REGNUM Боливийская федерация шахтеров пригрозила правительству страны социальными потрясениями в случае, если нынешние власти и дальше будут затягивать организацию в стране избирательного процесса. Об этом 19 июня сообщает местная газета El Deber.

По словам пресс-секретарь федерации Орландо Гутьерреса, у исполняющей обязанности президента Жанин Нуньес осталось два варианта развития событий — либо в ближайшем времени назначить демократические выборы на 6 сентября текущего года, либо получить народное восстание.

«Либо вы идёте на демократические выборы, либо вы столкнётесь с социальным взрывом», — отметил он.

Также отмечается, что боливийским шахтерам наиболее претят кредиты, которые нынешнее правительство запрашивает у Международного валютного фонда (МВФ) и с помощью которых иностранный капитал сможет закабалить как рабочий класс, так и всю страну.

Кроме этого, пресс-секретарь федерации указала, что члены профсоюза будут защищать свои неотъемлемые права несмотря на пандемию COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес высказала предложение провести всеобщие выборы в Боливии не 6 сентября, как это решил парламент, а в более поздние сроки.