Брюссель, , 14:26 — REGNUM Резолюцию, в которой содержится призыв к руководству Евросоюза о подаче иска против Китая в Международный суд ООН в Гааге и применении против КНР мер экономического давления в случае принятия Пекином закона о национальной безопасности для Гонконга, принял Европарламент 19 июня на своей онлайн-сессии.

Согласно обнародованным результат голосования по данной резолюции за ее принятие высказалось подавляющее большинство депутатов Европарламента при 34 выступивших против и 62 воздержавшихся.

«Европарламент призывает Евросоюз и его страны-члены в случае, если новый закон о безопасности будет применен к Гонконгу, подать против Китая иск в Международный суд ООН», — говорится в тексте резолюции.

Также указывается, что основой иска, по мнению европейских депутатов, станет нарушение после принятия данного закона в силу принципа «одна страна — две системы», определяющего автономный статус Гонконга.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запросы авиаперевозчиков из Китая на выполнение рейсов между США и КНР отклонили американские власти.