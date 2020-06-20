Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Участие в консультациях между Россией и США по контролю над вооружениями в очередной раз предложили Китаю в Вашингтоне. Об этом 20 июня говорится распространенном сообщении американского госдепартамента.

«Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике, предложив присоединиться к этим дискуссиям, и ясно заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно провели переговоры по контролю над вооружениями», — говорится в заявлении госдепа.

Также в нем указывается, что спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в период с 22 по 23 июня будет находиться в Австрии, где будут проводиться по данному вопросу консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Отметим, срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истекает феврале 2021 года и США неоднократно пытались подключить к обсуждению его продления Китай, отчего Пекин решительно отказывается.

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