20 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Игорь Юдкевич, , 17:12 — REGNUM Недавнее решение президента США Дональда Трампа вывести 9500 американских военнослужащих из Германии к сентябрю 2020 года несет в себе глубокий риск нанесения непоправимого ущерба НАТО, «самому успешному и эффективному оборонному альянсу в истории», считает Дэвид Забеки, автор статьи в официальном журнале министерства обороны США Stars & Stripes.

Президент США Дональд Трамп (сс) The White House

Любое ослабление НАТО в конечном счете ослабит саму Америку, полагает Забеки. В последние годы НАТО испытывает все больший стресс, и это одностороннее действие старшего партнера альянса может стать последней точкой давления, которая приведет к расколу альянса. Если это произойдет, то рухнет система безопасности, созданная и возглавляемая Соединенными Штатами с 1945 года. Нельзя сражаться в одиночку, поддержание альянса — это тяжелая работа. Каждый его участник должен найти свой собственный уникальный путь достижения баланса между своими внешними обязательствами перед альянсом и его внутренней политической динамикой.

Забеки согласен, что некоторые члены НАТО в последние годы не спешат выполнять свои обязательства по выделению 2% своего ВВП на оборонные бюджеты, но это не должно стать той точкой, от которой зависит сама жизнеспособность альянса. Германия очень не хотела выполнять это обязательно по перечислению 2%, но это не означало, что Германия получала помощь по безопасности от Соединенных Штатов, не давая ничего взамен. «Экономическая и политическая мощь Германии в настоящее время делает ее самым важным членом НАТО после Америки, особенно после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Немецкая поддержка Америки как в рамках НАТО, так и в глобальном масштабе является одним из наших важнейших двусторонних партнерств. Россия и Китай понимают это слишком хорошо, и именно поэтому они прилагают так много усилий для разрыва этого партнерства, оказывая давление на Германию, чтобы она приспособилась к их собственным различным региональным и глобальным инициативам, часто в ущерб Америке», — уверен автор.

Он подчеркивает, что расходование национальных средств в поддержку Альянса — это одна из мер приверженности, но она меркнет по значению с готовностью нации рисковать жизнями своих граждан в поддержку дела или миссии.

Американская авиабаза Рамштайн в Германии U.S. Air Force

После окончания Холодной войны, полагает Забеки, стратегическая ситуация изменилась таким образом, что американское военное присутствие на немецкой земле для США важнее, чем для Германии. Германия, указывает он, на целый океан ближе ко многим из самых опасных мест в мире, и американским штаб-квартирам в Германии было бы невозможно работать на том же уровне эффективности, если бы они действовали из США. «Рассмотрим, что Германия в настоящее время принимает у себя. Авиабаза Рамштайн — самая крупная и важная американская авиабаза за пределами Соединенных Штатов. Региональный медицинский центр спас жизни бесчисленных американских и союзнических солдат, тяжело раненных или раненых в Афганистане, Ираке и других местах в Африке и Южной Азии. 21-е командование поддержки театра военных действий в Кайзерслаутерне координирует и управляет почти всеми американскими военными логистическими и транспортными операциями из Европы на восток. Учебный центр Графенвор в Баварии является крупнейшим в Америке учебным полигоном для маневрирования живым огнем за пределами Соединенных Штатов. Военные силы союзных и других стран-партнеров также проводят учения в Графенворе, часто в координации с подразделениями США. Таким образом, Графенвор является одной из самых важных в мире баз для обучения взаимодействию».

Все эти узлы, уверен Забеки, продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, но их сферы ответственности и деятельности простираются сегодня далеко за пределы Европы. Эти базы, говорит генерал-майор, являются основой глобальной работоспособности Америки. Ослабление этих основ может пойти только на пользу американским «глобальным противникам — в первую очередь России и Ирану».

Все эти жизненно важные узлы американской глобальной работоспособности, физически базирующиеся в Германии, полностью зависят от функционирования немецкой инфраструктуры. Не имея возможности напрямую подключиться к немецким коммуникационным, транспортным, внутренним сетям безопасности и службам общественного обслуживания, эти американские узлы были бы абсолютно неспособны выполнять свои задачи.

«Разместив на своей территории так много центров американской военной мощи, Германия становится громоотводом для таких, как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Немцы также платят постоянную цену в плане внутриполитической напряженности. Усугубляя эти стрессы, слишком многие немецкие граждане в последние годы стали чувствовать, что Соединенные Штаты теперь рассматривают их страну как государство-сателлит, а не как уважаемого партнера. То, что решение о выводе 9500 военнослужащих было объявлено, по-видимому, без консультаций с немецким правительством или даже без предварительного уведомления, усугубило это восприятие по всей стране», — подчеркивает Забеки.

Многие комментаторы в Германии осудили это решение как месть за то, что канцлер Ангела Меркель отклонила приглашение посетить предполагаемый саммит Большой семерки в Вашингтоне. Независимо от того, было ли это на самом деле фактором, время и способ выбраны не очень хорошо. «Существует гораздо больше возможностей для поддержки НАТО, чем просто выполнение обязательства в размере 2%. Это важно, но это не полная картина. Сравните вклад Германии в размере 1,39% с вкладом Турции в размере 1,89%. Но какая страна является более надежным и жизненно важным союзником?» Необходимо очень тщательно обдумать последствия второго и третьего порядка этого решения о выводе 9500 военнослужащих из Германии. Нужно также работать над выработкой более творческих и конструктивных подходов к укреплению НАТО и американских связей с партнерами по безопасности. Если «Америка превыше всего» превратится в девиз «Америка сама по себе», единственными победителями станут Китай, Россия, Иран и Северная Корея, уверен Дэвид Забеки.