Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе. Об этом сегодня, 20 июня, пишет The Times of India.

Уточняется, что в Ладакхе будут развернуты вертолёты Apache с ракетами «воздух — земля» Hellfire, вертолёты Chinook, а также истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и «Ягуар».

Напомним, что на индийско-китайской границе в районе Ладакха произошел конфликт между китайскими и индийскими пограничниками. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании этого конфликта. По предварительным данным погибли до 20 индийских военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ладакх — область на севере Индии. Граница между Китаем и Индипей здесь является спорной.

Территориальный спор начался в 1947 году во время разделения британской Индии, в нем участвовали в основном Индия и Пакистан, между которыми было несколько войн. Однако в 1962-м между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин. Сейчас вместо реальной границы существует линия фактического контроля. Всего существует около 20 спорных участков.