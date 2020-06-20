Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, и в воздушном пространстве Северной столицы в субботу, 20 июня, состоялась генеральная тренировка военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Более четырех с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств, более ста единиц боевой техники и тридцать самолетов и вертолетов продемонстрировали свою полную готовность к параду, который назначен на утро 24 июня.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сегодня парадные расчеты отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения и другие элементы торжественного марша в ходе парада.

В механизированной колонне по Дворцовой площади прошли 109 единиц исторической, а также современно военной и специальной техники, в том числе танки, БМП, БТР и бронеавтомобили, зенитные ракетные системы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы оперативно-тактического назначения.

Авиационную часть парада составили самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации, ударные вертолеты, различные виды новейших истребителей.

Особое внимание во время генеральной тренировки было уделено соблюдению комплекса противоэпидемиологических мероприятий.

Вся техника, шедшая по Дворцовой, сама площадь и техника, на которой был доставлен личный состав, был продезинфицирована.

«Все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками», — подчеркивают в ЗВО.