Минск, , 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.

Документы передал представитель штаба адвокат Максим Знак, уточнили в штабе.

Передача документов произошла несмотря на то, что кандидат в президенты Белоруссии все еще не на свободе.

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Напомним, кандидат в президенты Белоруссии Викто Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом Бабарико 18 июня. Задержанные находятся в тюрьме КГБ Белоруссии. По неподтвержденной информации за отказ сотрудничать со следствием Виктор Бабарико был избит в камере.