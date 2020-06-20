Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.
Документы передал представитель штаба адвокат Максим Знак, уточнили в штабе.
Передача документов произошла несмотря на то, что кандидат в президенты Белоруссии все еще не на свободе.
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Напомним, кандидат в президенты Белоруссии Викто Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом Бабарико 18 июня. Задержанные находятся в тюрьме КГБ Белоруссии. По неподтвержденной информации за отказ сотрудничать со следствием Виктор Бабарико был избит в камере.