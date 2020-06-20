Минск, , 13:46 — REGNUM Многолюдные акции протеста преддверии выборов президента в Белоруссии в нынешнем году, проходят на территории страны. Об этом 20 июня сообщает новостной телеканал «Украина 24/7» в своем Telegram-канале.

По данным источника, многолюдные акции протеста проходят в Минске и некоторых других городах Белоруссии, которые сотрудники полиции жестко пресекают, задерживая при этом активистов и журналистов.

Также к сообщению прикреплены видео, на которых запечатлены акции протеста в Минске и задержания активистов на них.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два оппозиционных нынешнему президенту страны Александру Лукашенко кандидата уже снялись с выборов, а его основной оппонент — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико — задержан по подозрению в неуплате налогов.