Минск, , 13:31 — REGNUM Предвыборный штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в Центральную избирательную комиссию Белоруссии документы для его регистрации кандидатом в президенты республики. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба штаба Бабрико.

Напомним, что выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. Подача документов для регистрации кандидатом в президенты продлится до 4 июля.

Штаб Бабарико собрал почти 450 тысяч подписей за его выдвижение, при необходимых 100 тысячах.

Напомним, что Виктора Бабарику и его сына Эдуарда, который руководит его предвыборным штабом, а также ещё 20 человек из руководства Белгазпромабанка схватил белорусский КГБ. Бабарико руководит банком 20 лет и к нему никогда не было никаких претензий со стороны белорусских властей. Но как только он занялся политикой и даже ушел для этого с поста главы банка, сразу же появилось уголовное дело о том, что в банке якобы орудовала преступная группа во главе с самим Бабарико, которая выводила валюту за рубеж.

Сейчас Бабарико и его сын находятся в тюрьме КГБ. По неподтвержденным данным оба они подверглись пыткам.