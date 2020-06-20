Минск, 20 июня 2020, 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о правильности выбранного руководством страны решения по реагированию в связи с пандемией COVID-19. Об этом он заявил 20 июня во время визита в деревню Борки Кировского района Могилевской области, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Белорусский лидер прокомментировал принятое ранее решение не останавливать производство в условиях эпидемии, что по словам главы постсоветской республики позволило «сохранить страну». Он также добавил, что много месяцев тому назад видел «что от нас хотят».
Он также добавил, что сегодня «мы работам… хоть как-то дышим, а хотели, чтобы мы не дышали».
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, президент Белоруссии раскритиковал требование Международного валютного фонда ввести в стране карантин в связи с пандемией COVID-19, назвав это глупостью и заявив, что «мы ни под кого плясать не будем».