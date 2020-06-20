Минск, , 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о правильности выбранного руководством страны решения по реагированию в связи с пандемией COVID-19. Об этом он заявил 20 июня во время визита в деревню Борки Кировского района Могилевской области, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Белорусский лидер прокомментировал принятое ранее решение не останавливать производство в условиях эпидемии, что по словам главы постсоветской республики позволило «сохранить страну». Он также добавил, что много месяцев тому назад видел «что от нас хотят».

«Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль.», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что сегодня «мы работам… хоть как-то дышим, а хотели, чтобы мы не дышали».

«Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда», — отметил глава республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, президент Белоруссии раскритиковал требование Международного валютного фонда ввести в стране карантин в связи с пандемией COVID-19, назвав это глупостью и заявив, что «мы ни под кого плясать не будем».