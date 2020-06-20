Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM Двадцать индийских военнослужащих, которые погибли при столкновении с подразделениями китайской армии в долине Галван в Ладакхе погибли не зря. Такое мнение 19 июня высказал премьер-министр Нарендра Моди на общепартийном совещании, видео с которого размещено на странице главы индийского правительства в соцсети Twitter.

«20 военнослужащих действительно погибли, но они преподали урок тем, кто осмелился взглянуть в сторону нашей Родины», — заявил он.

Также Моди отметил, что в настоящее время никто из военнослужащих КНР не находится на территории Индии и что ни один из индийских постов не был ими захвачен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что индийский министр обороны Раджнатх Сингх возглавит делегацию страны, которая приедет на парад Победы в Москву, однако с делегацией из Китая он встречаться не будет из-за пограничного конфликта.

Читайте развитие сюжета: Трамп заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии