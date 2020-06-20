Дамаск, , 12:58 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие 24 часа отметили на территории данной страны три случая нарушения перемирия. Об этом 20 июня сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано три факта открытия огня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все три случая нарушения перемирия были отмечены представителями России на территории сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, уточняется, что представители Турции в комиссии за этот же период зафиксировали одно нарушение режима открытия огня, которое также было отмечено ими в Идлибе.

При этом уточняется, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводились за последние сутки в стране акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня представитель немецкого министерства иностранных дел Кристофер Бургер заявил, что расширение санкций США в отношении Сирии является оправданным.