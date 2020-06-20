Могилёв, Белоруссия, , 12:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил свои слова о том, что женщина «пока» не может быть президентом Белоруссии. Об этом 20 июня глава республики сделал заявление во время визита в деревню Борки Кировского района, где проходила памятная церемония открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, его пытаются сейчас «столкнуть» с женщинами, в связи с чем он напомнил о своем заявлении относительно того, что женщина пока не может быть президентом Белоруссии. По словам лидера Белоруссии он назвал тогда ряд причин, «но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — заявил Лукашенко, добави в , что если бы не было женщин, он не был бы президентом.

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Напомним, 29 мая Александр Лукашенко в ходе визита на Минский тракторный завод заявил, что в Белоруссии Конституция «не под женщину» и и белорусское общество по его словам »не созрело» для голосования за женщину на предстоящих выборах президента, потому что »у нас по Конституции президент обладает сильной властью». Он также противопоставил Белоруссии пример Литвы, где президентом была Даля Грибаускайте, которая «пришла, поулыбалась, посидела и пошла» и которая «ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика».