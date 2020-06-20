Анкара, , 13:10 — REGNUM Вооруженные силы Турции поразили свыше 700 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севре Ирака. Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

В ходе кампаний «Коготь орла» и «Коготь тигра» турецкие военные уничтожили порядка 150 укрытий РПК, а также свыше 160 самодельных взрывных устройств, убили несколько повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.