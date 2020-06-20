Могилёв, Белоруссия, , 12:21 — REGNUM Внеплановое повышение размера трудовых пенсий анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июня в ходе визита в деревню Борки Кировского района, где проходила памятная церемония открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По словам главы постсоветской республики, во время сборов подписей в его поддержку в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах поднимался вопрос о пенсиях. Размер пенсии в стране, как отметил Лукашенко, небольшой. Накануне, 19 июня, Лукашенко, с его слов, обратился к правительству с просьбой по вопросу повышения пенсий. По словам главы республики, повышение пенсий в стране было запланировано на четвертый квартал года, но «я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда».

В стране «немного есть денег», добавил Лукашенко и, насколько это возможно, «мы должны ветеранам, пенсионерам помочь».

«Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал… Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10−20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее претендент в кандидаты президента Белоруссии и главный конкурент Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико призвал сторонников собрать инициативную группу в целях запуска процедуры референдума для изменения Конституции Белоруссии, в частности, возвращения к конституции образца 1994 года, где предусмотрено ограничение количества президентских сроков для одного человека.