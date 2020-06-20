Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить скандальный лозунг «Жизни черных важны», заявив, что важны все жизни. Об этом 19 июня сообщает телеканал 6 ABC.

«То, что произошло с Джорджем Флойдом — трагедия для нашей страны. Все жизни имеют значение», — отметил Пенс в интервью телеканалу.

Вице-президент также отметил, что не согласен с тем, что в стране существуют люди, отрицающие ценность каждой человеческой жизни.

Данное заявление Пенса не вызвало энтузиазма со стороны интервьюера.

«И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение», — заключил он.

Напомним, после убийства чернокожего гражданина США Джорджа Флойда по всей стране начались массовые беспорядки. Организаторы акций взяли на вооружение лозунг «Жизни черных важны», однако в ходе беспорядков были убиты несколько чернокожих граждан, в том числе сотрудники правопорядка.