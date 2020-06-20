* запрещённая в России организация

Исламабад, , 12:00 — REGNUM Специальный представитель Пакистана в Афганистане Мухаммед Садик Хан провел переговоры с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

Встреча состоялась 16−17 июня в столице Катара, городе Доха. В Исламабаде подчеркнули, что и впредь будут играть роль посредника в урегулировании конфликта в Афганистане.

Хан был назначен послом в Афганистане в начале июня, его главной задачей является попытка усадить за стол переговоров официальных представителей Кабула и террористов.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ.