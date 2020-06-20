Кишинёв, , 11:28 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в период политического кризиса и смены власти в 2019 году тогдашний лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк и люди из его окружения угрожали смертью ему и его семье и шантажировали. Сейчас, как заявил Додон, на него продолжают оказывать давление, передает ИА REGNUM.

«Мы имеем дело с настоящими бандитами, мафией, — заявил Додон. — Когда их припирают к стенке, начинается прессинг и угрозы, включая угрозы жизни».

«В прошлом году они угрожали жизни президента. Меня предупреждали и в прошлом году: «Смотри, мы покажем тебе кузькину мать. Увидишь, что мы с тобой сделаем. Никто не подаст тебе руки ни в стране, ни за рубежом». Плахотнюк пытался меня шантажировать, но я не позволил и обещал гражданам, что не сдамся», — добавил президент Молдавии.

Он отметил, что сейчас оказывается давление и на судей и прокуроров, расследующих уголовные дела, в которых фигурирует Плахотнюк. Поэтому решено предоставить таким судьям и прокурорам госохрану.

Напомним, после отстранения от власти Демпартии и Плахотнюка в июне 2019 года к власти пришла коалиция пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM. Парламент возглавила лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная, а премьером стала лидер ACUM Майя Санду.

В ноябре социалисты вместе с Демпартией проголосовали за отставку правительства Санду, а позже социалисты с подачи Додона создали коалицию с Демпартией, отдав им ключевые посты в правительстве.

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