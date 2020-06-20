Киев, , 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.

По данным портала, «Укроборонопром» передал на баланс ВСУ партию данных минометов ещё осенью 2019 года и при этом в концерне заявили, что они были приняты на вооружение.

Фактически же, как утверждает издание, эти минометы вместо десантно-штурмовых бригад были отправлены на базу хранения в поселок Оржев.

Отметим, мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров выпускается на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8», который позиционируется как машина повышенной проходимости и устойчивости, имеющая грузоподъемность свыше двух тонн.