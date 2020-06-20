20 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:57 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телемоста с участниками съезда, проведенного в Копенгагене фондом «Альянс демократий», немного замысловато прокомментировал планы развертывания и численности американского военного контингента в Европе. Однако за клубами напущенного им дыма можно было разглядеть пока еще на отдалении сверкающие молнии.

Помпео напрямую спросил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен: «Белый дом объявил о намерении сократить присутствие американских войск в Германии. Я могу поинтересоваться у вас, будет ли возможное сокращение в Германии компенсировано увеличением американского присутствия в Восточной Европе, например в Польше?» Госсекретарь отказался предоставить подробности, предложив дождаться пояснений министра обороны США Марка Эспера. Но вместе с тем счел нужным добавить, что Соединенные Штаты, по его словам, «действительно считают, что несут ответственность за то, чтобы показать наличие потенциала и способности бросать вызов любой угрозе, которую Коммунистическая партия Китая может направить в военном плане США». Вашингтон постоянно думает о том, как «действовать дипломатически, экономически и в военном плане, чтобы ответить на этот вызов. Поэтому президент (Дональд Трамп — С.С.) думает о Европе и Ближнем Востоке, наших солдатах, размещенных в Африке. И мы постоянно помним о том, что свободный регион Индийского и Тихого океанов важен для всех нас, включая Европу. Мы хотим гарантировать, что надлежащим образом распределяем ресурсы, чтобы ответить на эти озабоченности».

Из формулировки Помпео следует, что возможен сценарий, при котором американцы выведут часть своего военного контингента из Германии в Польшу, а также в Польше будет создана дополнительная инфраструктура. 24 июня польский президент Анджей Дуда должен прибыть в США на переговоры с Трампом. Официальные источники заявили, что на них обсудят вопросы безопасности, торговли, энергетики и телекоммуникаций, однако неофициальные утверждают, что основной темой станет план перевода американских солдат из Германии в Польшу. Вопрос в том, против кого это делается. Варшава заявляет, что подобное послужит защите Польши от «российской угрозы». По крайней мере они хотели бы так думать, и в таком ключе работает польская пропаганда. Причем в этот контекст одновременно вводятся Берлин и Москва. Комментируя статью российского президента Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», статусный польский историк Анджей Новак подчеркивает, что ее публикация совпала с информацией о переброске американских военных из Германии в Польшу и объявлением о визите Дуды в Вашингтон, что «является свидетельством особых польско-американских отношений».

«Посыл Кремля ясен: смотрите, американцы снова начинают игру, которая ослабит Европу, — заявляет Новак. — Тем самым Путин возвращает устойчивый нарратив, согласно которому Германия должна стать главным администратором европейской политики. Это также обращение Путина и к другим политикам, которые думают подобными категориями… Это сигнал, отправленный в Берлин. Путин предполагает, что сохранение доминирующего положения Германии в Европе возможно только благодаря партнерству с Россией в обход так называемых «троянских ослов», или Польши». Насколько мы помним, в оригинале троянским был все-таки конь, но осел — тоже неплохо. Однако опасается ли поляков Москва? По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Польша сама по себе не опасна для России, «но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас». Иными словами, к Польше можно будет относиться серьезно, когда она станет «прокси-сервером» для США или НАТО.

Но сомнительно, что таковое послужит защите самой Польши. Ведь после того, как появились первые слухи о выводе части американского контингента из Германии, ряд немецких политиков и генералов обращали внимание на то, что армия США находится на их земле не ради защиты немцев, а «по стратегическим и материально-техническим причинам для координации международного военного присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке и в Африке». По аналогии и «польский прокси-сервер» будет создаваться не для того, чтобы охранять поляков от русских. Судя по намекам Помпео в его копенгагенской речи, у Варшавы больше шансов оказаться военным антикитайским «прокси-сервером» США в Европе. Посмотрим, как будет реагировать Пекин. Ранее китайская партийная газета «Хуаньцю шибао» (Global Times) отмечала, что желание Варшавы усилить военное сотрудничество с Вашингтоном говорит об отсутствии способности Европейского союза координировать «интересы и умонастроения различных государств — членов ЕС», но «корректировка политики Трампа заставит Германию ускорить темпы интеграции европейских оборонных структур». Может быть, но в таком случае Польша из них выпадает и останется одинокой в Европе. Зато американским «троянским ослом».