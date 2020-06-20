Могилёв, Белоруссия, , 11:19 — REGNUM Никому не будет позволено «предать, сломать и уничтожить» то, что создавалось в Белоруссии 25 лет, заявил 20 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, которая проходит в деревне Борки Кировского района, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера более мирных людей, чем белорусы нет. Он также добавил, что белорусы очень страдали на протяжении все своей истории и практически никогда не были суверенными и независимыми. А получив независимость, по словам Лукашенко, народ Белоруссии за короткий промежуток построил «красивую, цветущую, тихую и спокойную страну».

Александр Лукашенко также отметил отсутствие «катастрофы» в стране, добавив «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого», — заявил лидер республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, в Белоруссии были задержаны более сотни человек, вышедшие на акции в поддержку заключенных политиков и активистов, которые состоялись в городах республики.