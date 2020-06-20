Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Продажу косметических средств для осветления кожи прекращает американская компания Johnson & Johnson в странах Азии и Ближнего Востока. Об этом 20 июня сообщает издание New York Times.

В компании пояснили, что ряд названий продукции, выпускаемой Johnson & Johnson для проблемной кожи, а также описание линеек косметики Neutrogena и Clean & Clear производило впечатление, что светлая и белая кожа лучше естественного оттенка. В компании уверили, что такого намерения никогда не было, красивой является здоровая кожа, вне зависимости от её естественного цвета.

С сайта компании будут убраны продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, некоторое время их ещё можно будет встретить в магазинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рассмотрении компанией Mars возможности отказа от бренда Uncle Ben's, который на фоне движения за расовое равноправие может быть признан неприемлемым.

Жертвой политкорректности стало и название популярного мороженого эскимо. Американская фирма Dreyer's, являющаяся дочерней компаниейшвейцарского пищевого концерна Nestle, отказалась от названия своего фирменного мороженого Eskimo Pie. В компании сочли данное название унижающим достоинство эскимосов.

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