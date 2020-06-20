Москва, , 10:29 — REGNUM Представление некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. Об этом 20 июня заявил в интервью британской телекомпании ВВС глава Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон» , — заявил он.

Кроме этого, глав СВР отметил, что, по его мнению, важнейший урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны управлять миром в одиночку в любом случае закончится крахом.

Также Нарышкин упомянул об уроках Второй мировой войны и напомнил о попытках в настоящее время исказить память о тогдашних событиях.

«Многие молодые люди на Западе и в Восточной Европе считают, что США в одиночку одержали победу над Гитлером, освободив Европу», — отметил он и указал, что подобное невежество нужно для создания впечатления, что все хорошее в прошлом и настоящем связано с одной страной — с США.

Напомним, 8 мая текущего года Белый дом разместил на своей странице в соцсети Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны и написал в сообщении к ней, что 8 мая 1945 года «США и Великобритания одержали победу над нацизмом», на что МИД России выразил возмущение попыткой США принизить роль СССР в победе над фашизмом.