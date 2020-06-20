Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Глава американского минфина Стивен Мнучин выступает против активного использования США экономических санкций в отношении других стран из-за опасения, что они станут причиной подрыва позиции доллара в качестве мировой валюты. Об этом рассказал в своей новой книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.

По данным издания, со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Bloomberg книгу, бывший советник президента США высказывает претензию Мнучину, что он не желает проводить санкции с необходимой решительностью, и отмечает, что глава американского минфина больше переживает за последствия введения санкций для США, нежели об их внешнеполитических целях.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — говорит в своей книге Болтон.

Также он уточняет, что главная угроза в понимании Мнучина — это ослабление доллара как резервной валюты, так как санкции толкают Россию, Китай и другие страны использовать евро в своих транзакциях, а также использовать взаимозачеты и другие подобные методы.

При этом сам Мнучин назвал книгу Болтона полной лжи и фактических неточностей, заверив, что возглавляемое им ведомство использует санкции «с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз», преследуя больше «мошеннических режимов, нарушителей прав человека, террористических организаций и других злостных субъектов», чем это делалось при администрации любого другого президента США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге написал, что президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.