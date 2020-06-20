Минск, , 09:30 — REGNUM По неподтвержденным данным, претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который был брошен в тюрьму белорусского КГБ, посл отказа сотрудничать со следствием был избит в камере. Об этом сегодня, 20 июня, сообщают белорусские телеграм-каналы.

Сообщается, что у Виктора Бабарико сотрясение мозга и сломан палец.

Также сообщается об избиении его сына Эдуарда Бабарико, который является главой его предвыборного штаба. Эдуарда били до потери сознания, на теле множественные синяки и ссадины.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что Бабарико стал главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах. То, что штабу Бабарико в короткие сроки удалось собрать 425 тыс. подписей в его поддержку для выдвижения при необходимых 100 тысячах, говорит о многом.

Лукашенко, который не терпит никакой политической конкуренции, 11 июня нанес ответный удар. В «Белгазпромбанке», которым до 12 мая 2020 года руководил Бабарико, прошли обыски. Сам политик был схвачен и брошен в тюрьму КГБ. Ему предъявили обвинения в том, что он якобы «пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям», также Бабарико обвиняют в том, что он якобы непосредственно организовывал и руководил противоправными действиями. При этом до текущей президентской кампании у белоруской власти и органов правопорядка не было к Бабарико никаких вопросов.