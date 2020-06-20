Луганск, , 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Его видеообращение опубликовала ГТРК ЛНР.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и Республикам Донбасса мир», — сказал Пасечник.

Он призвал Зеленского удержать боевиков от стрельбы по мирным жителям, а в противном случае вернуть необходимые меры, которые позволят населению и гражданской инфраструктуре ЛНР находиться в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в результате обстрела украинскими боевиками тяжёлые ранения получил житель села Берёзовское (ЛНР). Кроме того, были ранены двое и убит один житель Золотого-5.

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