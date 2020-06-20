Минск, , 08:53 — REGNUM Более 180 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить из-под стражи кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Соответствующая петиция была опубликована 19 июня на сайте электронных петиций Change.org.

Подписавшиеся также требуют прекратить преследования кандидата в белорусские лидеры, членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей в его поддержку, а также «любых граждан», поддерживающих Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Белоруссии.

Задержание Бабарико в петиции назвали «грубым нарушением человеческих прав» как в отношении Виктора Бабарико, так и в отношении граждан, которые желают проголосовать за данного кандидата на предстоящих выборах.

Цель петиции, адресованной правительству республики, - собрать 200 тысяч подписей. На момент публикации новости петицию подписали 180 247 человек.

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Напомним, основной конкурент Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Вместе с ним был задержан сын и глава его избирательного штаба Эдуард Бабарико.