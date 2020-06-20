Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Об этом сообщает газета The Guardian.

Так, давая оценку Макрону, Трамп полагал, что всё, к чему прикасается французский президент «превращается в мусор», пишет газета. При этом он использовал более грубое выражения вместо слова «мусор».

Вместе с тем, своими близкими друзьями Трамп называл премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, книга Болтона, которая выходит в США в эти дни, спровоцировала крупную дискуссию о действиях Трампа на посту президента из-за содержащихся в ней, предположительно, секретных сведений.

Днём ранее минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, а сам Трамп заявил, что его бывший советник нарушил закон, распространяя закрытую информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон попросил суд отклонить иск о запрете выхода его книги