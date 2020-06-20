Москва, , 08:50 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий относительно призыва Венецианской комиссии скорректировать поправки к Конституции России, голосование по которым состоится в РФ 1 июля. Соответствующую запись политик сделал 20 июня на своей странице в соцсети Twitter.

«Заключения Венецианской комиссии носят исключительно рекомендательный характер», — написал в своем сообщении Пушков.

Также он отметил, что в связи с этим и относиться к заключениям комиссии следует только как к рекомендательным.

«Предписывать что-либо России как члену Совета Европы Венецианская комиссия не уполномочена — ни по статье 79, ни по другим поправкам», — подчеркнул российский сенатор.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Венецианская комиссия призвала скорректировать поправку к Конституции РФ в части внесения изменений в статью 79, в которой, в случае одобрения её гражданами России, будет прописано, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».