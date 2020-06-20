Токио, , 08:06 — REGNUM На авиабазе США «Мисава», расположенной в одноимённом городе на севере японской префектуры Аомори новым коронавирусом заразились ещё несколько человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на официальной странице базы в Facebook.

Отмечается, что новые случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены у военнослужащих, также прибывших на базу 15 июня. После того, как были обнаружены первые три случая инфицирования, все прибывшие были помещены на карантин и не покидали территории американской базы.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией заразились три человека, которые имеют отношение к американской военной базе «Мисава» в Японии. Известно, что все трое прибыли на базу в городе Мисава 15 июня и в настоящее время находятся в изоляции на карантине.

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